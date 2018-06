Damaskus (AFP) - (AFP) Die Chemiewaffenexperten der UNO haben ihre zweite Mission in Syrien beendet. Die Inspektoren verließen am Montag die Hauptstadt Damaskus, wie ein AFP-Reporter berichtete. Sie hatten ihre Untersuchungen in dem Bürgerkriegsland am Mittwoch begonnen. Ihr Bericht über den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen in sieben Fällen wollen sie voraussichtlich im Oktober vorlegen.

