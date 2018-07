Caracas (AFP) Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat die Ausweisung von drei US-Diplomaten aus seinem Land angeordnet. Er habe Außenminister Elías Jaua entsprechende Instruktionen erteilt, sagte Maduro am Montag in einer Rede. Die Diplomaten hätten 48 Stunden Zeit, um Venezuela zu verlassen. "Yankees, go home!", fügte der Präsident hinzu. Maduro warf den Diplomaten vor, sie hätten gemeinsam mit der venezolanischen Opposition Pläne geschmiedet, die Wirtschaft und die Stromversorgung des Landes zu sabotieren. Zunächst war unklar, welche Posten die US-Vertreter genau inne haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.