Lissabon (dpa) - Portugals Ministerpräsident Pedro Passos Coelho hat eine Schlappe seiner Partei bei der Kommunalwahl eingeräumt. In einer ersten Reaktion sprach der Regierungschef von einer "der schlimmsten Niederlagen" in der Geschichte seiner liberalen Sozialdemokratischen Partei. Er wolle aber den Weg der Sanierung fortsetzen. Die Portugiesen hatten die Mitte-Rechts-Regierung für ihren Sparkurs abgestraft. So setzten sich nach ersten Hochrechnungen in den drei nach Lissabon bevölkerungsreichsten Gemeinden Portugals Kandidaten der Opposition durch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.