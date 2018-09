Im neuen Sparplan von Air France ist nach Informationen der Wirtschaftszeitung Les Echos der Abbau von 2.600 bis 3.000 Arbeitsplätzen vorsehen. Geplant sei zudem, sich vom teuren Betrieb des Großraumfliegers Boeing 747 zu verabschieden und die Kosten der Gesellschaften Hop (Regional) und Transavia (Urlaub) zu reduzieren. Dies berichtete die Zeitung am Montag. Air France wollte die Details nicht kommentieren. Die neuen Sparpläne sollen bei Betriebsratssitzungen an diesem Mittwoch und am 4. Oktober vorgestellt werden.

Air France hatte bereits vor einigen Wochen mitgeteilt, dass die ursprünglichen Pläne zur Kostenreduzierung angesichts des wirtschaftlichen Umfelds nicht ausreichen werden. Wie viele Konkurrenten in Europaversucht der Air-France-Mutterkonzern Air France KLM mit einem harten Sparkurs gegen anhaltende Verluste anzusteuern. Im ersten Halbjahr verbuchte er ein operatives Minus von 451 Millionen und einen Nettoverlust von 793 Millionen Euro.