Apple will in einer Show am Dienstagabend in seinem Hauptquartier im Silicon Valley neue Produkte vorstellen. Die größten Erwartungen konzentrieren auf ein neues iPhone-Modell. Experten prognostizieren für das iPhone 5C ein verbessertes Innenleben und schnellere Chips. Optisch soll das Smartphone in bunten Kunststoff gehüllt sein statt des typischen Aluminiumgehäuses der Apple-Top-Produkte.

Bislang präsentierte Apple einmal im Jahr eine neue Generation seines Flaggschiffs iPhone, das stets zu den teuersten auf dem Smartphone-Markt gehört. Mit diesem Konzept sicherte sich das Unternehmen Gewinne in Milliardenhöhe.

Apple steht vor der Herausforderung, dem Absatzboom von preiswerteren Android-Smartphones entgegenzutreten. Analysten rechnen mit einem Preis zwischen 400 und 500 Dollar für ein iPhone 5C, während das aktuelle Top-Modell derzeit in den USA ab 649 Dollar kostet. In den vergangenen Wochen waren im Internet viele Fotos von Plastik-Gehäusen für ein neues iPhone in verschiedenen Farben aufgetaucht sowie Abbildungen angeblicher zusammengebauter Geräte. Mit dem billigeren Modell wäre Apple zwar nach wie vor weit von den günstigsten Smartphone-Anbietern auf dem Markt entfernt, die Differenz könnte jedoch Mobilfunk-Konzernen mehr Spielraum bei subventionierten Geräten geben.

Sorge um Apple-Renditen mit Billig-iPhone

Analysten rechnen damit, dass eine aktuelle günstigere iPhone-Alternative die Renditen schmälern könnte – es ist nicht auszuschließen, dass einige Käufer sich gegen das teure Modell entscheiden. Zugleich nehmen die Apple-Beobachter aber an, dass schon zuletzt viele Kunden zu den älteren Modellen griffen. Der Konzern selbst nennt dazu keine Zahlen. Das Plastik-Modell könnte für Apple den Markt erweitern. So glaubt Morgan-Stanley-Analystin Katy Huberty, dass ein iPhone 5C Apple auf den ersten Platz im wichtigen Riesen-Markt China katapultieren könnte.

Apple-Beobachter erwarten außerdem ein iPhone 5S, das dem aktuellen iPhone 5 äußerlich ähnlich sieht, aber mehr kann. Hartnäckig hält sich das Gerücht, es könnte mit einem Fingerabdruck-Scanner zum Identifizieren des Besitzers ausgerüstet werden.

Zusammen mit den neuen iPhones veröffentlicht Apple auch das Betriebssystem iOS 7, das so viele Veränderungen bringt wie keine Version seit sechs Jahren. Unter anderem wurde die Optik komplett überholt, das Nachahmen echter Strukturen wie Holz, Papier, Leder oder Leinen gehört der Vergangenheit an. Außerdem könnte Apple möglicherweise eine neue Software für seine Settop-Box Apple TV vorstellen.

Auch wenn der Rivale Samsung auf der ifa in Berlin mit seiner Smartwatch Galaxy Gear vorpreschte, rechnen Beobachter jetzt noch nicht mit einer Apple-Antwort – auch wenn der Konzern schon lange an einer iWatch arbeiten soll. Zudem gibt es widersprüchliche Berichte, ob jetzt schon die für Herbst erwarteten neuen iPad-Tablets vorgestellt werden, oder ob es dafür eine gesonderte Veranstaltung geben wird.