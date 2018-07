Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September um 97 000 auf 2 849 000 gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, sinkt die Arbeitslosenquote damit im Vergleich zum August um 0,2 Punkte auf 6,6 Prozent. Im Zuge der einsetzenden Herbstbelebung sei die Arbeitslosigkeit zurückgegangen, sagte BA-Vorstandsmitglied Heinrich Alt. Insgesamt zeige sich der deutsche Arbeitsmarkt in einer guten Grundverfassung, gleichzeitig würden aber strukturelle Probleme immer deutlicher.

