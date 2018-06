Unterbreizbach (dpa) - In einer Kali-Grube in Südthüringen sind nach einem Gasausbruch fünf Bergleute eingeschlossen. Das Unglück in Unterbreizbach habe sich nach einer Sprengung ereignet, teilte der Kali- und Steinsalzproduzent K+S GmbH mit. Nur zu zwei Bergleuten soll Kontakt bestehen. Gruben- und Betriebsfeuerwehren sind im Einsatz. Der Gasausbruch habe sich nicht nur im Schacht, sondern durch starke Staubentwicklung auch auf die Anlagen über Tage ausgewirkt, hieß es.

