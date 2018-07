La Paz (AFP) - (AFP) Die bolivianische Polizei hat ein Dorf in den Anden entdeckt, in dem offenbar alle Bewohner im Drogengeschäft sind. In der vergangenen Woche habe die Polizei das Dorf Iruni an der Grenze zu Chile durchsucht, berichtete Mirko Bustos von der Anti-Drogen-Polizei in Oruro am Montag. In jedem der 35 Häuser seien Utensilien zur Herstellung oder dem Verkauf von Kokain gefunden worden. Allerdings war das Dorf wie ausgestorben - die Bewohner hatten offenbar einen Tipp bekommen und vor dem Polizeibesuch alle ihre Häuser verlassen. Bolivien ist hinter Peru und Kolumbien weltweit der drittgrößte Produzent von Kokain.

