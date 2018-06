Brüssel (AFP) Deutschland muss 7,2 Millionen Euro Strafe zahlen, weil es seine EU-Milchquote überschritten hat. Im Wirtschaftsjahr 2012/2013 wurden in Deutschland 26.000 Tonnen Milch zu viel von den Milchbauern an Molkereien geliefert, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Das entspricht einer Überschreitung der EU-Quote für deutsche Milchlieferungen von 0,1 Prozent.

