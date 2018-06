Berlin (AFP) Das Grillen mit Holzkohle in Innenräumen kann lebensgefährlich sein. Durch die glühende Holzkohle werden erhebliche Mengen giftiger Gase, vor allem Kohlenmonoxid, freigesetzt, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) am Dienstag in Berlin mitteilten. Selbst wenn Fenster, Türen oder auch das Garagentor geöffnet seien, könnten Kohlenmonoxid-Konzentrationen auftreten, die tödlich sein können.

