Kassel (AFP) Die frühere Entscheidung für einen Ausbau des Flughafens Frankfurt am Main lässt sich nicht nachträglich im Streit um die Flugrouten aus der Welt schaffen. Das geht aus einem am Dienstag verkündeten Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Kassel hervor. Der VGH billigte damit den sogenannten verlängerten Horizontalanflug. (Az: 9 C 573/12.T)

