München (SID) - Nationalspieler Holger Badstuber (24) von Triple-Gewinner Bayern München ist zum insgesamt vierten Mal erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Nach seinem im Mai erlittenen zweiten Kreuzbandriss wurde Badstuber am Montag bei dem amerikanischen Kniespezialisten Dr. Richard Steadman in Vail/US-Bundesstaat Colorado ein neues Kreuzband eingesetzt.

Der Innenverteidiger wird noch ein paar Tage in den USA bleiben und dann sein Reha-Programm in München aufnehmen. Wann Badstuber auf den Platz zurückkehren kann, ist offen. Nach einem ersten Kreuzbandriss Anfang Dezember 2012 und der Rückkehr ins Training Ende April 2013 hatte sich Badstuber kurz darauf erneut schwer verletzt.