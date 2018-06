Karlsruhe (SID) - Der kriselnde Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat das Ablösespiel für Sportchef Oliver Kreuzer (45) bei dessen Ex-Verein Karlsruher SC gewonnen. Die Hanseaten siegten beim Zweitligisten 1:0 (0:0) durch ein Tor von Milan Badelj (85.). Kreuzer war Anfang Juli vom KSC an die Elbe gewechselt. Eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte war es auch für Hakan Calhanoglu (19), der Mittelfeldspieler war bereits 2012 aus Karlsruhe zum HSV gewechselt, lief in der vergangenen Saison jedoch auf Leihbasis weiter für den KSC auf.

Der HSV hat nach sieben Bundesligaspielen erst einen Sieg auf dem Konto und belegt in der Tabelle Relegationsplatz 16. Am kommenden Sonntag empfangen die Hanseaten den 1. FC Nürnberg.