Manchester (SID) - Der ehemalige Dortmunder Fußball-Profi Shinji Kagawa fürchtet beim Rekordmeister Manchester United in der englischen Premier League um seine sportliche Zukunft. "Ich muss mich mehr und mehr verbessern, oder ich kann in diesem Klub nicht überleben", sagte der japanische Nationalspieler in einem Interview mit der japanischen Zeitung The Hochi Simbun.

Kagawa war am Samstag bei der 1:2-Niederlage seines Klubs bei West Bromwich Albion erstmals in dieser Saison zum Einsatz gekommen, wurde aber zur Pause von Teammanager David Moyes ausgewechselt. "Ich dachte, ich würde in der zweiten Hälfte die Chance bekommen, mich zu entfalten und Chancen zu generieren. Also war ich schon enttäuscht", sagte der 24-Jährige.

Kagawa, in der Double-Saison 2011/2012 überragender Akteur beim Bundesligisten Borussia Dortmund, hatte Teile der Saison-Vorbereitung für die Premier League aufgrund des Confed-Cups in Brasilien verpasst.