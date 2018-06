Stuttgart (SID) - Ex-Nationalspieler Guido Buchwald, Weltmeister von 1990, ist beim Fußball-Drittligisten Stuttgarter Kickers einen Tag nach der Verpflichtung des neuen Trainers Horst Steffen mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Präsidiumsmitglied Sport zurückgetreten. "Nach meinem Urlaub wird es am Wochenende noch ein Gespräch mit dem Aufsichtsrat geben, um letzte Details zu klären. Danach ist das Kapitel Stuttgarter Kickers für mich beendet", bestätigte Buchwald im Gespräch mit dem SID. Über die genauen Beweggründe für seinen Rücktritt wollte sich der 52-Jährige nicht äußern.

Buchwald, der 76 Länderspiele für den DFB bestritten hat und während seiner langen Profikarriere für die Kickers, den VfB Stuttgart, die Urawa Red Diamonds (Japan) und den Karlsruher SC am Ball war, arbeitete seit Dezember 2010 für den Traditionsverein aus Stuttgart-Degerloch.

Unter der Regie des gebürtigen Berliners, der in der vergangenen Saison zwischenzeitlich auch für drei Partien als Interimstrainer in der 3. Liga eingesprungen war, gelang den Kickers in der Saison 2011/2012 der Wiederaufstieg in die 3. Liga und zuletzt der Klassenverbleib. "Ich werde auch weiterhin im Fußball-Geschäft bleiben", kündigte Buchwald an.