Kairo (SID) - Die Fußball-Nationalmannschaft Tunesiens steht endgültig als Starter für die Afrika-Play-offs in der Qualifikation für die WM 2014 in Brasilien fest. Am Dienstag wies der Weltverband FIFA den Einspruch der Kap Verden gegen die 0:3-Wertung des entscheidenen Spiels der zweiten Qualifikationsrunde zurück. Die Insulaner hatten beim überraschenden 2:0-Sieg am 7. Spetember einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt.

Tunesien trifft damit in den K.o.-Spielen auf die vom früheren Freiburg-Coach Volker Finke trainierte Nationalmannschaft Kameruns. Im Hinspiel (11. Oktober) empfangen die "Adler von Karthago" die "unzähmbaren Löwen", das Rückspiel (15. November) findet in Kamerun statt. Der Sieger des Duells sichert sich eines der insgesamt fünf afrikanischen Tickets zur Endrunde am Zuckerhut.