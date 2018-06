Washington (AFP) Die europäischen Krisenländer Irland, Portugal und Griechenland haben im abgelaufenen Geschäftsjahr des Internationalen Währungsfonds (IWF) am meisten von dessen Hilfskrediten profitiert. Rund 90 Prozent der von Anfang Mai 2012 bis Ende April 2013 bewilligten Darlehen gingen an die drei Euroländer, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht des IWF hervorgeht. Irland erhielt demnach vier, Portugal 3,6 und Griechenland 3,2 Milliarden Euro.

