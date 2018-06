Tokio (AFP) Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hat in einem politisch riskanten Schritt die Anhebung der Mehrwertsteuer angekündigt. Die Erhöhung um drei Prozentpunkte sei notwendig, um "ein nachhaltiges System der sozialen Sicherung an die nächste Generation übergeben zu können", sagte Abe am Dienstag vor Mitgliedern des Kabinetts und seiner Partei, wie die Nachrichtenagentur Jiji berichtete. Abe kündigte auch ein Konjunkturpaket an, um die Auswirkungen der Steuer auf die Wirtschaft abzumildern.

