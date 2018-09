New York (dpa) - Die Videoplattform YouTube will Musiker mit einem eigenen Preis auszeichnen und die Nutzer über die Preisträger mitentscheiden lassen. Die YouTube Music Awards werden am 3. November in New York verliehen, wie das Unternehmen auf seinem Blog mitteilte.

Demnach gibt die Videoplattform, die zu Google gehört, Mitte Oktober bekannt, wer für den Preis nominiert ist. "Dann werden wir euch aufrufen, darüber zu entscheiden, welche Lieder und Künstler ausgezeichnet werden", schrieb das Unternehmen. Wie das genau funktionieren soll, wurde noch nicht angekündigt.

YouTube überträgt die Preisverleihung live im Internet. Showgrößen wie Pop-Sängerin Lady Gaga und Rapper Eminem hätten bereits zugesagt. Daneben sollen Stars auftreten, die vor allem über die Plattform bekannt geworden sind, etwa die Geigerin Lindsey Stirling. Video-Auftritte aus Seoul, Moskau, London und Rio werden laut Blog-Mitteilung "in einem Live-Event in New York zusammenfließen".

Mitteilung im YouTube-Blog