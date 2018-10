München (dpa) - Im NSU-Prozess soll heute ein früherer Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes als Zeuge vernommen werden. Als 2006 der Internet-Café-Besitzer Halit Yozgat in Kassel erschossen wurde, hatte der Mann in dem Café gesessen, in einem der hinteren Räume. Seine Anwesenheit am Tatort war Anlass für viele Spekulationen, denn er meldete sich hinterher nicht bei der Polizei. Angeblich hatte er von dem Mordanschlag nichts mitbekommen. Auch der Vater von Yozgat soll heute in München gehört werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.