Sydney (dpa) - Ein australischer Millionär führt Australien zurück in die Liga der Herausforderer beim Segelwettbewerb America's Cup. "Es ist an der Zeit, dass Australien zum Spitzenereignis des Segelsports zurückkehrt", teilte Winzer Bob Oatley mit. Der Hamilton Island-Jachtclub auf den Pfingstinseln vor Australiens Ostküste sei zum Repräsentanten der Herausforderer ernannt worden. Australien ging 1983 in die Annalen des America's Cup ein: Mit der Yacht vom fünften Kontinent siegte damals erstmals seit 132 Jahren ein ausländisches Team.

