Peking (SID) - Tennisprofi Florian Mayer ist beim ATP-Turnier in Peking bereits in der ersten Runde augeschieden. Der 29-Jährige aus Bayreuth unterlag dem an Position fünf gesetzten Franzosen Richard Gasquet nach 1:39 Stunden mit 3:6, 6:7 (2:7). Damit kassierte Mayer bereits die fünfte Niederlage im sechsten Vergleich mit Gasquet.

Zuvor hatte auch Tommy Haas (Los Angeles/USA/Nr. 7) bei der mit 2.315.250 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung gegen den Australier Lleyton Hewitt frühzeitig die Segel streichen müssen.

Als einziger Deutscher steht damit Philipp Kohlschreiber im Achtelfinale. Dort trifft der Augsburger am Mittwochmorgen in einer Neuauflage des Achtelfinales der US Open auf Rafael Nadal (Spanien). Der US-Open-Champion gewann sein Auftaktmatch gegen den kolumbianischen Qualifikanten Santiago Giraldo problemlos mit 6:2, 6:4. Beim Aufeinandertreffen in New York hatte sich Kohlschreiber nach gewonnenem ersten Durchgang in vier Sätzen geschlagen geben müssen.