Budapest (AFP) - (AFP) Das ungarische Parlament hat am Montag ein umstrittenes Gesetz beschlossen, das Obdachlosen das Übernachten auf Straßen und Plätzen verbietet. Gemeinden können danach bestimmte "Obdachlosenzonen" ausweisen. Wer sich nicht daran hält, muss mit Sozialstunden, Geldstrafen bis hin zu Gefängnisstrafen rechnen. Vor dem Parlament in Budapest demonstrierten am Montag mehrere hundert Obdachlose gegen das Gesetz, das sie kriminalisiere. Es sei zudem eine "Lüge", dass es genügend Obdachlosenunterkünfte in Ungarn gebe, sagte die Aktivistin Tessza Udvarhelyi von der Organisation "Die Stadt gehört allen".

