Teheran (AFP) - (AFP) Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu der Lüge bezichtigt und US-Präsident Barack Obama einen Zickzackkurs vorgeworfen. Sarif reagierte am Dienstag mit scharfen Äußerungen auf das Treffen der beiden Politiker am Vorabend in Washington. Dabei hatte Netanjahu gefordert, das militärische Atomprogramm des Iran müsse demontiert werden, während Obama seinem Gesprächspartner zusicherte, dass die militärische Option im Konflikt mit Teheran nicht vom Tisch sei.

