Washington (AFP) In einem ungewöhnlichen Schritt hat der Kommandeur der US-Marineinfanteristen zwei Generäle im Zusammenhang mit einem Taliban-Angriff in Afghanistan entlassen. Wie die Kommandozentrale am Montag mitteilte, ergab eine Untersuchung, dass die beiden Generalmajore Charles Gurganus und Gregg Sturdevant keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen hatten, um den NATO-Stützpunkt Camp Bastion im Süden Afghanistans vor Angriffen zu schützen. Es waren die ersten Entlassungen von US-Generälen wegen Fehlern auf dem Schlachtfeld seit dem Vietnam-Krieg.

