Brüssel (AFP) In einem Brüsseler Krankenhaus sind in den Habseligkeiten eines später verstorbenen Patienten laut einem Zeitungsbericht drei Kilogramm reines Kokain gefunden worden. Die Krankenhausleitung habe beschlossen, die Drogen zu entsorgen, ohne die Justiz zu benachrichtigen, schrieb die belgische Zeitung "La Capitale" am Mittwoch in ihrer Onlineausgabe. Das Krankenhaus berief sich dabei auf die ärztliche Schweigepflicht.

