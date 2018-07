Unterbreizbach (dpa) - Am Tag nach dem schweren Grubenunglück im thüringischen Unterbreizbach suchen Experten weiter nach dem Grund für den massiven Kohlendioxid-Austritt. Bis auf weiteres ruhe die Arbeit in der Kaligrube, sagte ein Sprecher des Kali- und Steinsalzproduzenten K+S. Staatsanwaltschaft und Bergamt ermitteln vor Ort. In der Kaligrube hatten gestern 700 Meter unter Tage drei Bergleute ihr Leben verloren. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären.

