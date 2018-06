Unterbreizbach (dpa) - Die Ermittlungen nach dem tödlichen Grubenunglück in Südthüringen gestalten sich schwierig. Wegen zu hoher Kohlendioxid-Konzentrationen im Schacht könnten die Ermittler noch nicht an den Ereignisort heran und keine Einschätzung treffen, sagte der stellvertretende Sprecher der Staatsanwaltschaft Meiningen, Markus Knapp. Dies könne auch noch länger dauern. Nach der Explosion gestern hatten vier Bergleute aus 700 Meter Tiefe gerettet werden können, drei Tote wurden am frühen Morgen geborgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.