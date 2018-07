Düsseldorf (AFP) Autofahrer aufgepasst: Mit einer bundesweiten 24-Stunden-Kontrolle will die Polizei kommende Woche Raser auf deutschen Straßen zur Vernunft bringen. Der erste deutschlandweite Blitz-Marathon beginnt nächste Woche am Donnerstag um 06.00 Uhr und endet am Freitag um 06.00 Uhr, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. In dieser Zeit würden bundesweit 14.700 Polizisten an mehr als 8600 Kontrollstellen Temposünder bremsen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.