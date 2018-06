Hamburg (AFP) - (AFP) Immer mehr Zeitungen in Deutschland setzen darauf, auch für Angebote im Internet Geld zu verlangen. Mittlerweile installierten 56 Titel sogenannte Paid-Content-Modelle auf ihren Seiten, wie der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Dies bedeutet demnach einen Zuwachs um gut 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Menschen seien bereit, "für gute Inhalte auch in der digitalen Produktwelt der Verlage zu bezahlen", zeigte sich BDZV-Geschäftsleitungsmitglied Hans-Joachim Fuhrmann.

