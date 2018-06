Los Angeles (dpa) - Die "Simpsons"-Macher wollen möglicherweise einen ihrer Charaktere sterben lassen. Die Autoren arbeiteten an einem solchen Skript, verriet Produzent Al Jean. Die Geschichte werde noch in diesem Jahr produziert und voraussichtlich in Staffel

26 ausgestrahlt. Wer sterben soll - und wie das passieren könnte, ließ er offen. Einzig, dass der Sprecher für die Rolle mit einem Emmy ausgezeichnet wurde, verriet Jean. Schnell wetteten Fans, wen es treffen könnte. Bei "Sky News" waren Namen wie Bob, Grampa Simpson und Krusty der Clown ganz vorn.

