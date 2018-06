New York (dpa) - Der vor allem durch seine Rolle als "Wolverine" in der "X-Men"-Reihe bekannt gewordene australische Schauspieler Hugh Jackman hat eine weitere Science-Fiction-Rolle angenommen.

Er werde in dem Film "Chappie" mitspielen, sagte Jackman dem "Hollywood Reporter" zufolge. In dem Streifen des südafrikanisch-kanadischen Regisseurs Neill Blomkamp, der in Johannesburg gedreht werden und am 27. März 2015 in die Kinos kommen soll, wird es um einen gekidnappten Roboter gehen.