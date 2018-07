Paris (AFP) Mit einem Machtwort hat Frankreichs Staatschef François Hollande versucht, dem Streit in seiner Regierung über den Umgang mit der Minderheit der Roma ein Ende zu setzen. Bei der wöchentlichen Kabinettssitzung am Mittwoch rief Hollande seine Minister zu "Solidarität, Einheit und Verantwortungsbewusstsein" auf, wie Regierungssprecherin Najat Vallaud-Belkacem sagte. Eine "Polemik" wie in den vergangenen Tage dürfe sich nicht mehr wiederholen, der Streit müsse jetzt "definitiv" beigelegt sein.

