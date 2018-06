Manchester (dpa) - Mit lange Zeit beeindruckender Dominanz stürmt Titelverteidiger FC Bayern zum Gruppensieg in der Champions League. Die Münchner setzten sich im Schlüsselspiel der Gruppe D gegen Verfolger Manchester City mit 3:1 (1:0) durch.

Mit dem hochverdienten Sieg fügten die Bayern dem ehemaligen englischen Fußball-Meister die erste Heimniederlage seit fünf Jahren und 20 Spielen zu und schickten der Konkurrenz in Europa schon wieder eine klare Botschaft der Stärke. "Das war ein großes Spiel", lobte Bayern-Coach Josep Guardiola.

"Wir sind zufrieden. Wir sind glücklich", sagte Franck Ribéry, der die Bayern in der 7. Minute in Führung gebracht hatte. Thomas Müller (56.) und Arjen Robben (59.) erhöhten nach der Pause für die Gäste. "Wenn man sieht, wie die Mannschaft heute Fußball gespielt hat, macht das glücklich", sagte Müller.

Im Hochgefühl des Sieges ließen die Münchner aber den Anschlusstreffer des eingewechselten Álvaro Negredo (80.) zu - und eine hektische Schlussphase. Ausgerechnet der ehemalige Manchester-Profi Jerome Boateng sah kurz vor Ende wegen einer Notbremse die Rote Karte. Eine bis dahin absolut von den Bayern dominierte Partie wurde noch einmal spannend. Am Ende konnten die Münchner vor 47 000 Zuschauern im ausverkauften City-Stadion aber jubeln. "Man freut sich, wenn die Mannschaft solche 70, 75 Minuten spielt. Solch einen Top-Fußball", betonte Kapitän Philipp Lahm.

In der Gruppe D führen die Münchner nach dem zweiten Spieltag der Meisterklasse nun mit der Maximalausbeute von sechs Punkten vor Manchester (3). ZSKA Moskau (3) ist nach einem 3:2-Sieg über Schlusslicht Viktoria Pilsen (0) Dritter.

Guardiolas Plan ging auf. Der Bayern-Coach ließ Mario Mandzukic, einer der Schützen beim 3:0-Gruppenauftaktsieg über Pilsen, auf der Bank. Dafür schickte er Müller allein in die Spitze. Lediglich in den allerersten Minuten der Partie, als Keeper Manuel Neuer einen Kopfball von Micah Richards (5.) parieren musste, konnten sich die "Citizens" gegen die Münchner mal durchsetzen. Die Gäste, vor zwei Jahren mit 0:2 bei City im bedeutungslosen Match mit einer B-Elf in der Gruppenphase unterlegen, übernahmen danach komplett das Kommando.

Und wie ein Beschleuniger wirkte der Treffer von Ribéry. Nach einem feinen Seitenwechsel durch Rafinha nahm der Franzose aus rund 20 Metern mit dem rechten Fuß von halblinks Maß. Manchesters Keeper Joe Hart, immerhin Englands Nationaltorwart, gab bei dem flachen Distanzschuss eine denkbar schlechte Figur ab. Den Bayern war's egal, auf der Tribüne freuten sich auch Präsident Uli Hoeneß und der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge über die frühe Führung.

Auf dem Feld schlug sich Hart die Hände vors Gesicht. Wenig zu sehen war danach von seinen Mitspielern. Ex-Bundesliga-Profi Edin Dzeko war im Angriff allein auf weiter Flur und wurde in der 56. Minute bereits ausgewechselt.

Mit lauten Pfiffen machten sich die heimischen Fans Luft, als die "Citizens" deprimiert zur Pause in die Kabine schlichen. Zu souverän hatten die Bayern mit 75 Prozent Ballbesitz im ersten Spielabschnitt agiert. Bastian Schweinsteiger, Ribéry & Co ließen Ball und Gegner laufen. Einziges Manko der Münchner: Das fehlende zweite Tor. Müller kam an eine zu scharfe Hereingabe von Robben nicht mehr ran (31.), David Alabas Versuch landete von einem City-Abwehrspieler abgefälscht letztlich in den Armen von Hart.

Als hätte sie Coach Manuel Pellegrini, der endlich einmal als Trainer gegen Guardiola gewinnen wollte, in der Pause ein wenig durchgeschüttelt, nahmen die Manchester-Profis zunächst mit deutlich mehr Tatendrang die zweite Hälfte in Angriff. Nur dauerte auch das Aufbegehren nicht lange. Mit einem herrlichen Diagonalpass setzte Dante Sturmspitze Müller in Szene. Dessen Gegenspieler Gaël Clichy blieb einfach stehen und der Bayer hatte keine Probleme auch noch Hart zu überwinden.

Kaum hatte Robben nach schöner Einzelleistung das 3:0 erzielt und die Demütigung des Ex-Meisters zunächst fortgesetzt, sangen die FC-Fans "Football is coming home". Leichte Unachtsamkeiten der Bayern ließen die Hausherren aber zum Ehrentreffer kommen. Nachdem Mario Götze noch sein Debüt im Bayern-Dress in der Champions League erlebte, sorgte der Platzverweis gegen Boateng noch mal für Spannung. Der Freistoß von David Silva klatschte an die Latte, ein weiterer Treffer für die Engländer gegen diese Bayern wäre auch sehr schmeichelhaft gewesen.