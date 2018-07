München (SID) - Frauenfußball-Bundesligist Bayern München muss rund drei Wochen auf Neuzugang Erika Tymrak verzichten. Wie eine MRT-Untersuchung am Dienstagabend ergab, laboriert die US-Amerikanerin an einer großflächigen Sehnenzerrung am linken Sprunggelenk. Trainer Thomas Wörle muss damit im kommenden Bundesliga-Spiel am Donnerstag (14.00 Uhr) bei der SGS Essen auf acht Spielerinnen, darunter Europameisterin Lena Lotzen (Mittelfußfraktur), verzichten.