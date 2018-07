Doha (SID) - Katar ist bei der Ausrichtung der WM-Endrunde 2022 flexibel und fühlt sich auch für eine Endrunde im Winter gerüstet. "Wir haben uns für eine Weltmeisterschaft im Sommer beworben, weil wir die Möglichkeit sehen, dass Spieler und Fans das Turnier in unserem Land auch in den Sommermonaten bei kühlen und sicheren Bedingungen genießen können", gab das WM-OK von Katar am Mittwoch bekannt. "Aber wenn die internationale Fußball-Gemeinschaft Einigkeit über die Verlegung des Turniers erzielt, können wir unsere Pläne problemlos anpassen", hieß es in der Stellungnahme kurz vor der Sitzung des FIFA-Exekutivkomitees am Donnerstag und Freitag in Zürich.

Seit der WM-Vergabe an den Wüstenstaat am Persischen Golf im Jahr 2010 gibt es Diskussionen über eine Verlegung in die weit milderen Wintermonate. Beim Treffen der FIFA-Exekutive soll dieses Thema ebenso auf den Tisch kommen wie die Schreckens-Enthüllungen über Arbeitsbedingungen an den WM-Stätten. Die englische Tageszeitung Guardian hatte in diesem Zusammenhang von 44 toten Gastarbeitern berichtet.