Osnabrück (SID) - Ralf Loose wartet als Trainer von Fußball-Drittligist Preußen Münster nach seinem vierten Anlauf weiter auf den ersten Sieg. Beim 1:1 (1:0) im emotionalen Nachbarschaftsduell beim VfL Osnabrück kamen die in Turbulenzen geratenen Westfalen jedoch immerhin zu einem achtbaren Punktgewinn. Borussia Dortmund II und der zuletzt in der Meisterschaft dreimal siegreiche SV Darmstadt 98 trennten sich ebenfalls 1:1 (1:1).

Vor 15.848 Zuschauern an der Bremer Brücke gingen die Preußen in der Nachholbegegnung vom achten Spieltag durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dennis Grote (28.) in Führung, doch der Osnabrücker Adriano Grimaldi verhinderte mit seinem siebten Saisontreffer (68.) den ersten Münsteraner Sieg nach neun Pflichtspielen ohne. In der Tabelle verbessern sich die Preußen mit nun neun Zählern auf den 17. Platz, Osnabrück ist mit 18 Punkten Sechster.

Trotz zweier Treffer von Verteidiger Jannik Bandowski behielt die Reserve des BVB nur einen Punkt im Stadion Rote Erde. Die mit Profi Julian Schieber verstärkten Borussen legten in der elften Minute vor, verpassten es aber per Strafstoß nachzulegen: Thomas Meißner scheiterte am Darmstädter Schlussmann Jan Zimmermann (17.). Vier Minuten später traf wieder Bendowski - diesmal ins eigene Netz. Dortmund, das mit 14 Zählern Tabellen-15. bleibt, beendete die Partie wegen einer Gelb-Roten Karte gegen Edisson Jordanov (Unsportlichkeit, 78.) zu zehnt. Darmstadt klettert mit nun 19 Punkten auf Rang vier.