Köln (SID) - Spitzenreiter Turbine Postdam will die Tabellenführung in der Frauenfußball-Bundesliga ausbauen. Im Topspiel des dritten Spieltages empfängt der sechsmalige deutsche Meister am Donnerstag (12.45 Uhr/Eurosport) den FCR Duisburg.

"Wir haben großen Respekt vor dem FCR Duisburg, der nicht so schlecht in die Liga gestartet ist. Wir nehmen das Spiel sehr, sehr ernst, zumal wir durch die unnötige Niederlage im Pokal eine Zielstellung für diese Saison nun nicht mehr haben. Ich erwarte ein interessantes Spiel, da sich der Gegner nicht hinten reinstellen, sondern mitspielen wird", sagte Potsdams Trainer Bernd Schröder.

Eurosport setzt beim Spitzenspiel des dritten Spieltages seine Live-Berichterstattung von der Frauen-Bundesliga fort. Moderator vor Ort in Potsdam ist Daniel Lerche - Kommentator der Partie ist Matthias Stach.