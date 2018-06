Rom (SID) - Die Sperre gegen Lazio Roms Kapitän Stefano Mauri wegen Verwicklung in den Manipulation-Skandal "Calcioscommesse" ist von sechs auf neun Monate verlängert worden. Das entschied ein Berufungsgericht in Rom am Mittwoch. Der 33 Jahre alte Teamkollege von Nationalstürmer Miroslav Klose war Anfang August gesperrt worden, weil er von Spielmanipulationen erfahren, sie jedoch nicht dem Verband gemeldet haben soll. "Die Strafe ist unverhältnismäßig und unfair", sagte Mauris Anwalt Amilcare Buceti und kündigte ein erneute Berufung an.