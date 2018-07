Dortmund (SID) - Nationalspieler Marco Reus ist der einzige aktuell Akteur im Kader des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, der in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel besitzt. Trotz der Erfahrungen mit Mario Götze, der jene Klausel zum vorzeitigen Wechsel für 37 Millionen Euro Ablöse zum Triple-Gewinner Bayern München nutzte, sieht BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke diese Gefahr bei Reus nicht.

"Marco fühlt sich einfach sehr wohl bei uns, und wir fühlen uns sehr wohl mit ihm. Er hat einen noch engeren Bezug zum Umfeld und der Stadt als Mario Götze", sagte Watzke der Sport Bild.

Marco sei schließlich in Dortmund geboren, seine Familie lebe hier, sein Lebensmittelpunkt sei immer hier gewesen, so Watzke weiter. Das sei sicher sicher auch ein Entscheidungskriterium. "Er weiß jedenfalls, dass der BVB für ihn eine gute Wahl ist. Da bin ich in der Tat sicher."