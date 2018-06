Stuttgart (dpa) - Bei den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit werden heute und morgen in Stuttgart rund 400 000 Besucher erwartet. Die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg ist in diesem Jahr Ausrichter der Einheitsfeiern unter dem Motte "Zusammen einzigartig". Auf dem Schlossplatz geben Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat Einblick in ihre Arbeit - zum Beispiel anhand nachgestellter Plenarsitzungen. Heute Abend ist ein Essen mit Bundespräsident Joachim Gauck geplant.

