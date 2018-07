London (dpa) - Sportliche Betätigung kann einer großangelegten Studie zufolge bei einigen Krankheiten dieselben positiven Effekte haben wie Medikamente. Besonders heilend wirkt Bewegung bei Herzproblemen und Diabetes, wie es in der Untersuchung heißt, an der unter anderem die London School of Economics und die Harvard Medical School beteiligt waren. In Zukunft sollte Sport häufiger als Alternative zu medikamentöser Therapie verschrieben werden, so der Expertenrat.

