London (AFP) - (AFP) Der britische Premierminister David Cameron weiß nicht, was in seinem Land ein Toastbrot im Supermarkt kostet. Dies liege allerdings allein daran, dass er zu Hause sein eigenes Brot backe, sagte Cameron am Dienstag dem Londoner Radiosender LBC. Er gebe abends einfach ein wenig Mehl, "fabelhaft hergestellt in der Region von Cotswolds" im Süden Englands, in eine Brotbackmaschine und stelle die Zeitschaltuhr ein, was insgesamt nur eine halbe Minute daure. "Wenn Sie aufwachen, duftet es in Ihrer Küche wundervoll", versprach Cameron.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.