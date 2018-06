New York (dpa) - US-Rapper Jay-Z (43) hat Millionen Alben verkauft, aber sein größter Fan ist seiner Ansicht nach Tochter Blue Ivy (1). "Sie liebt all die Lieder", sagte der Musiker in einem in Auszügen vorab veröffentlichten Interview der Zeitschrift "Vanity Fair".

"Sie spielt ein Lied ab und dann sagt sie "Mehr, Daddy, mehr ... Daddy song." Sie ist mein größter Fan."

Gleichzeitig sei sie auch sein wichtigster Fan. "Auch wenn niemand das "Magna Carta"-Album gekauft hätte - dass sie es liebt, macht mir die größte Freude", sagte der Rapper. "Sie ist aufrichtig und ehrlich, weil sie nicht weiß, dass es mich glücklich macht. Sie will es einfach hören."

Die Musik ihrer Mutter, der Sängerin Beyoncé (32), gefalle Blue Ivy auch. "Sie schaut sich jeden Abend Konzerte von Beyoncé auf dem Computer an." Jay-Z und Beyoncé sind seit 2008 verheiratet, 2012 wurde Tochter Blue Ivy geboren.