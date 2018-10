Moskau (AFP) Die russische Justiz hat am Mittwoch Anklage gegen die ersten beiden Greenpeace-Aktivisten wegen Piraterie erhoben. Wie ein Greenpeace-Sprecher mitteilte, stammen die beiden aus Brasilien und Großbritannien. Insgesamt müssen sich 30 Aktivisten der Umweltschutzorganisation wegen des Versuchs der Erstürmung einer Ölplattform in der Barentssee verantworten. Piraterie kann in Russland mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft werden.

