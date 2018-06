Madrid (AFP) Eine Serie von Erdbeben versetzt Politiker und Einwohner in Ostspanien in Aufregung, weil sie einen künstlichen Gasspeicher vor der Küste als Ursache vermuten. "Die Techniker der Regierung müssen die Situation schnellstmöglich lösen, das wichtigste ist die Sicherheit unserer Gemeinden", hieß es in einem Schreiben der Bürgermeister von Vinaros, Benicarlo und Peniscola vom Mittwoch.

