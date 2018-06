Köln (SID) - Der Galopper Meandre ist nun doch zum Sieger im Preis von Europa erklärt worden. Der Gast aus Tschechien war in dem Gruppe-I-Rennen am 22. September auf der Galopprennbahn in Köln zunächst wie auch der zweitplatzierte Empoli disqualifiziert worden. Das Renngericht des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen hob die Disqualifikation des Hengstes am Mittwoch aber wieder auf. Empolis Disqualifikation bleibt hingegen bestehen. Die Reihenfolge des mit 155.000 Euro dotierten Rennens lautet nun Meandre vor Vif Monsieur, Earl of Tinsdal und Empoli. Meandre war zunächst wegen einer Behinderung von Earl of Tinsdal auf Platz drei zurückversetzt worden.