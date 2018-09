Taipeh (AFP) - (AFP) Der Kungfu-Film "The Grandmaster" des Hongkonger Regisseurs Wong Kar-Wai geht als Favorit ins Rennen um die diesjährigen Golden Horse Awards, die als Oscars des chinesischsprachigen Films gelten. Wie die Organisatoren der Preisverleihung in Taiwan am Mittwoch mitteilten, ist der Film in elf Kategorien nominiert, darunter bester Film, beste Regie, bester Schauspieler und beste Schauspielerin.

