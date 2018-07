Peking (SID) - Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) hat beim WTA-Turnier in Peking das Achtelfinale erreicht. Zwei Tage nach ihrem Überraschungserfolg gegen die Weltranglistenzweite Wiktoria Asarenka (Weißrussland) setzte sich die 26-Jährige nach anfänglichen Schwierigkeiten in 2:05 Stunden mit 4:6, 6:4, 6:1 gegen die Russin Swetlana Kusnezowa durch. Für Petkovic, die im Achtelfinale auf Lucie Safarova (Tschechien) trifft, war es der dritte Erfolg im fünften Vergleich mit Kusnezowa.

Bei dem mit 5.185.625 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der chinesischen Hauptstadt bestreitet Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki (Berlin/Nr. 13) am Mittwoch ihr Achtelfinale gegen die frühere French-Open-Siegerin Li Na (China/Nr. 4). Die an Nummer sieben gesetzte Angelique Kerber (Kiel), in der Vorwoche in Tokio erst im Finale an Petra Kvitova (Tschechien) gescheitert, trifft am Donnerstag auf Roberta Vinci aus Italien. Für Kerber geht es in Peking um einen Platz beim Masters der acht weltbesten Spielerinnen in Istanbul (22. bis 27. Oktober). Kerber ist derzeit die Nummer acht in der Wertung "Road to Beijing".

Mona Barthel (Bad Segeberg), Julia Görges (Bad Oldesloe) und Annika Beck (Bonn) waren in Peking bereits am Sonntag in der ersten Runde ausgeschieden.