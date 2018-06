Washington (AFP) Der US-Bestsellerautor Tom Clancy, der mit Krimis wie "Jagd auf Roter Oktober" oder "Die Stunde der Patrioten" weltbekannt wurde, ist tot. Clancy sei am Dienstag im Alter von 66 Jahren nach kurzer Krankheit in Baltimore gestorben, berichteten US-Medien am Mittwoch. Seine Spionagethriller spielten oft im Kalten Krieg, seine Storys waren mit militärwissenschaftlichen und technologischen Details gespickt.

